Зеленский «заставит» Россию закончить конфликт: новости СВО на вечер 4 июля

Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что совместно с партнерами сможет заставить Россию закончить конфликт в 2024 году. В интервью Bloomberg он заявил, что лидерам мировых держав под силу сделать это. Однако, считает он, для этого США и Китаю необходимо отбросить разногласия.

Также он добавил, что украинские силы «не проигрывают», а ВСУ в данное время позиционированы с точки зрения живой силы лучше, чем это было еще весной. Самой «большой трагедией» для украинской армии, уточнил он, стала доставка оборудования, которая занимает много времени.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 4 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Зеленского призвали к миру

Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Зеленский лукавит, говоря о том, что Украина «не проигрывает». А разговоры о готовности ВСУ начать новое контрнаступление он назвал бравадой. По его словам, сейчас украинские военные не могут не только стабилизировать фронт, но и остановить продвижение ВС РФ. Это, по его мнению, произошло из-за того, что Зеленский не послушал бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и не провел вовремя мобилизацию.

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович призвал украинского лидера Владимира Зеленского договориться с Россией о долгосрочном мире. В интервью российской журналистке Юлии Латыниной (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) он заявил о необходимости создать систему коллективной безопасности в Европе с учетом реальных интересов России. По его словам, эти дискуссии шли бы долго, но это стало бы залогом мира на континенте.

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович

ВС РФ продолжают наносить удары по аэродромам ВСУ

Тем временем на стороне противника признают продвижение российских войск на семи участках фронта. Так, украинский паблик DeepState сообщил, что ВС РФ взяли села Сокол и Восход и продолжили наступать в районе поселков Северное, Сотницкий Казачок, Дружба, Новопокровское и Евгеньевка. Минобороны России официально не подтвердило информацию.

Также продолжают приходить новости об атаках по объектам на территории противника. Так, с утра сообщалось, что расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер» одним ударом уничтожил украинский истребитель МиГ-29. Самолет дислоцировался на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также сообщил о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области. По его словам, они были слышны в направлении аэродрома Борисполь. Также сильный прилет зафиксирован в направлении города Василькова юго-западнее украинской столицы.

Он уточнил, что в стороне Василькова взрыв произошел у аэродрома 40-й истребительной бригады, где базируются самолеты МиГ-29 и чехословацкий учебно-боевой самолет L-39. По данным подполья, на объекте есть военные склады, ангары для самолетов и нефтехранилище.

Фото: МО РФ

ВС РФ нанесли удары по базам и полигонам

Помимо этого, Лебедев рассказал об ударе по базе президентской бригады Национальной гвардии Украины, расположенной в Вышгороде Киевской области. Отмечается, что данное подразделение причастно к попыткам атаки на Белгородскую область весной этого года.

По его данным, взрывы были слышны в стороне улицы, где располагается основная часть военной базы и полигон. Кроме того, там находятся ангары с военной техникой, склады боеприпасов, солдатские казармы и коттеджи руководства. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Также российские силы ударили по военному городку в Звягеле Житомирской области, где расположена 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Под Звягель ВСУ на тралах привозят гусеничную технику под маскировочными сетями, уточнили в подполье. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил об ударе по базе ВСУ под Красным Лиманом. По данным канала, в казармы, расположенные в этом районе, могла впервые попасть ФАБ-3000. По данным канала, прилет в районе железнодорожной станции был настолько мощный, что от ударной волны в некоторых соседних домах потрескался фундамент. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Зато в российском военном ведомстве сообщили о поражении двух предприятий ВПК Украины. Кроме того, ВС России нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива ВСУ.

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