«Это преступление»: Зеленский о завершении конфликта с Россией Зеленский: мы можем заставить Россию закончить конфликт в 2024 году

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что лидерам мировых держав под силу заставить Россию завершить конфликт в 2024 году. Для этого, считает украинский лидер, США и Китаю необходимо отбросить разногласия.

Когда нам предлагают какую-то «немецкую» или «корейскую» модель завершения войны, то надо понять мнение народа Украины, а не только мое. Потому что народ является владельцем Украины. Если мы говорим о каких-то изменениях наших территорий, то это изменение конституции, и это преступление, — добавил Зеленский.

Политик также отметил, что в настоящий момент Украина «не проигрывает». По его словам, сейчас ВСУ лучше позиционированы с точки зрения живой силы, чем это было еще весной. Зеленский уточнил, что самой «большой трагедией» для украинской армии стала доставка оборудования, которая занимает много времени.

Он обратил внимание, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак является «мощным менеджером» в его команде. Кроме того, подчеркнул Зеленский, Ермак действует только по его указам. Помимо этого Владимир Зеленский признался, что отверг предложение о прекращении огня ради начала переговоров с Россией, которое озвучил посетивший Киев премьер Венгрии Виктор Орбан. Он объяснил это тем, что Россия может воспользоваться прекращением огня для накопления сил и возобновления боевых действий.