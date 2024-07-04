ВС России ударили по двум предприятиям ВПК Украины Минобороны: ВС России поразили два предприятия ВПК Украины и завод

Фото: МО РФ

Российская армия поразила два предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ. Кроме того, ВС России нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива ВСУ.

На аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавшие воинские части ВСУ; цех производства и склад хранения ударных БПЛА, — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны уточнило, что удары по объектам осуществлялись с применением оперативно-тактической авиации, дронов, артиллерии и ракетных войск. Помимо этого, ВС РФ поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 128 районах.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесли поражение противнику в районах Волчанска, Веселого, Русской Лозовой, Нескучного и Циркунов. Здесь украинская армия потеряла до 225 военнослужащих, а также САУ «Пион» и «Гвоздика», боевую машину «Град» и американскую гаубицу М198.

Ранее украинский паблик DeepState признал продвижение ВС РФ на семи участках фронта. Вооруженные силы России, как говорится в публикации, взяли села Сокол и Восход под свой контроль и продолжили наступать в районе поселков Северное, Сотницкий Казачок, Дружба, Новопокровское и Евгеньевка. Минобороны официально не подтвердило информацию.