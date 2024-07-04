На Украине признали продвижение российских сил на семи участках фронта DeepState: ВС России продвинулись в районе Новопокровского и Евгеньевки

Фото: МО РФ

Украинский паблик DeepState признал продвижение ВС РФ на семи участках фронта. Вооруженные силы России взяли села Сокол и Восход под свой контроль и продолжили наступать в районе пунктов Северное, Сотницкий Казачок, Дружба, Новопокровское и Евгеньевка. Минобороны официально не подтвердило информацию.

Враг взял под контроль Сокол и Восход, а также продвинулся в Сотницком Казачке, Северном, возле Дружбы, Евгеньевки и Новопокровского, — отмечено в сообщении.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что населенные пункты Новопокровское и Степовая Новоселовка, контроль над которыми Вооруженные силы России установили в понедельник, 1 июля, по данным Минобороны РФ, позволят российской армии приблизиться к Купянску. Также благодаря этому ВС РФ смогут отодвинуть фронт еще дальше от Донецка, считает он.

В среду, 3 июля, российские бойцы взяли под контроль район Новый в городе Часов Яр в ДНР. Операцию провели военные Южной группировки войск. Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

До этого российское военное ведомство опубликовало видео поражения самолетов ВСУ на аэродроме в Миргороде Полтавской области. На кадры попал момент группового ракетного удара по объекту, нанесенный расчетами ОТРК «Искандер-М». Украинские силы лишились пяти действовавших многоцелевых истребителей Су-27.