Коц раскрыл, что дало ВС РФ взятие под контроль двух населенных пунктов Коц: контроль над Степовой Новоселовкой позволит ВС РФ приблизиться к Купянску

Фото: МО РФ

Населенные пункты Новопокровское и Степовая Новоселовка, контроль над которыми Вооруженные силы России установили в понедельник, 1 июля, по данным Минобороны РФ, позволят российской армии приблизиться к Купянску, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Также благодаря этому ВС РФ смогут отодвинуть фронт еще дальше от Донецка, считает журналист.

Контроль над Степовой Новоселовкой позволит группировке «Запад» улучшить свое тактическое положение на данном участке фронта и приблизиться к Купянску. Контроль над [Новопокровским] позволит группировке «Центр» еще дальше отодвинуть фронт от Донецка и выровнять его по линии Новоселовка Первая — Уманское — Яснобродовка — Нетайлово. На южном фланге этой линии уже ведется штурм крупного укрепрайона ВСУ в Карловке, — сообщил Коц.

Он также отметил, что Степовая Новоселовка находится вблизи важной трассы Н-26 и железнодорожной станции Шапаривка. К северо-западу от этого места и до пригорода Купянска Петропавловки нет крупных населенных пунктов, где украинские войска могли бы обустроить серьезные оборонительные позиции, подчеркнул военкор.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что совокупные потери Вооруженных сил Украины за сутки составили до 1905 человек. Больше всего, порядка 620 военнослужащих, ВСУ потеряли в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка и Спорное в ДНР.