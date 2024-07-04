Стало известно об ударах по базе президентской бригады Нацгвардии Украины Подполье: по базе президентской бригады Нацгвардии Украины были нанесены удары

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России ударили по базе президентской бригады Национальной гвардии Украины, расположенной в Киевской области, передает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева и его коллег. Отмечается, что данное подразделение причастно к попыткам атаки на Белгородскую область весной этого года.

4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027, — сказал Лебедев.

Он отметил, что атака на базу была произведена ночью. Взрывы были слышны в стороне улицы генерала Кульчицкого, где располагается основная часть военной базы и полигон. Кроме того, там находятся ангары с военной техникой, склады боеприпасов, солдатские казармы и коттеджи руководства.

Ранее Сергей Лебедев сообщал, что на аэродромах в Киеве и Киевской области раздались взрывы. По его словам, они были слышны в направлении аэродрома Борисполь. Также сильный прилет зафиксирован в направлении города Василькова юго-западнее украинской столицы, у аэродрома 40-й истребительной бригады, где базируются самолеты МиГ-29 и чехословацкий учебно-боевой самолет L-39. По данным подполья, на объекте есть военные склады, ангары для самолетов и нефтехранилище.