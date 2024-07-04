Стало известно о взрывах на аэродромах Киева Подпольщик Лебедев: в направлении аэродрома Борисполь раздался взрыв

Фото: МЧС Украины

На аэродромах в Киеве и Киевской области раздались взрывы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, которые передает РИА Новости, они были слышны в направлении аэродрома Борисполь. Также сильный прилет наблюдался в направлении города Васильков юго-западнее украинской столицы. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В 4:15 в Киеве был слышен взрыв в направлении аэродрома Борисполь. Конкретики нет, удар был слышен издалека, — приводит агентство слова собеседника.

В стороне Васильков сообщает о взрыве у аэродрома 40-й истребительной бригады, где базируются самолеты МиГ-29 и чехословацкий учебно-боевой самолет L-39. По данным подполья, на объекте есть военные склады, ангары для самолетов и нефтехранилище.

2 июля Лебедев сообщил об ударах по харьковскому предприятию, производящему дроны, а также по складу с боекомплектом и небольшой ремонтной зоной для военной техники украинской армии. По его данным, речь идет о целях в районе Немышлянского и Индустриального районов города. Очевидцы рассказали, что к месту взрыва направилось около 10 машин скорой помощи. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.