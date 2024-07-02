Лебедев сообщил о двух прилетах в Харькове Подпольщик Лебедев: в Харькове ударили по складу и производству дронов

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в своем Telegram-канале, что в Харькове были нанесены удары по предприятию, производящему дроны, а также по складу с боекомплектом и небольшой ремонтной зоной для военной техники. По его данным, речь идет о целях в районе Немышлянского и Индустриального районов города. Очевидцы рассказали Лебедеву, что к месту взрыва направилось около 10 скорых. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как всегда, «там ничего не было», но зато были два огромных столба дыма, в Индустриальном, сильная детонация, минут 30, — добавил Лебедев.

Накануне подпольщик информировал об ударе по аэродрому Канатово в Кировограде на северо-восточном направлении от центра города. Как пояснил Лебедев, этот «аэродром подскока» использовался для временной стоянки, дозаправки, пополнения боекомплекта и обслуживания самолетов. Его также использовали для нанесения ударов по Запорожской области и Крыму. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее он заявил о взрыве, прогремевшем на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По его данным, взрыв произошел на складе Вооруженных сил Украины с ракетами HIMARS в Матвеевке. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.