«Я аплодирую»: Сладков восхитился подготовкой солдат ВСУ к плену Военкор Сладков назвал великолепной подготовку украинских солдат к плену

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Каждый солдат Вооруженных сил Украины великолепно подготовлен к плену, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил, что все военнослужащие ВСУ ведут себя правильно при сдаче в плен российским войскам.

Я аплодирую украинским спецслужбам или командирам, или кто там этим занимался. Военнослужащие ВСУ все как один великолепно подготовлены к плену. И я не шучу. Скольких я видел, с какими общался — все ведут себя одинаково правильно в ситуации, в какой они оказались, — заявил военкор.

Украинские пленные все говорят одно и то же как под копирку, продолжил Сладков. Они утверждают, что идти в армию их заставили, при этом сами они не участвовали в боевых действиях и только грузили или сторожили.

Такие вот сейчас украинские пленные у нас. Их очень много, но все они «не воевали». Кто ж наших солдат убивает? И по мирным стреляет? — задался вопросом военкор.

Ранее солдат 110-й отдельной бригады украинской армии Александр Прудников вдохновился бывшим сослуживцем Максимом Лихачевым, угнавшим танк Т-64 и сдавшимся в плен российским войскам. Его должны были встретить на позиции под Авдеевкой, однако боец оказался там один. После этого военный вспомнил о Лихачеве. Он сложил оружие, пошел в направлении российских войск и сдался.