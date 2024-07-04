Угнавший Т-64 украинский танкист вдохновил сослуживца на побег Солдат ВСУ вдохновился угнавшим Т-64 сослуживцем Лихачевым и сдался в плен

Фото: МО Украины

Военнослужащий 110-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины Александр Прудников вдохновился бывшим сослуживцем Максимом Лихачевым, угнавшим танк Т-64, и сдался в плен российским войскам, пишет ТАСС. Солдата доставили на позицию под Авдеевкой, где его должны были встретить, однако он оказался там один.

Никто меня не встретил, я стоял и не знал, что мне делать. Вспомнил видео, как украинский солдат на танке приехал к русским и сдался. Я подумал, мол, чем я хуже. Я тоже хочу жить. Я тоже сложил оружие и пошел в сторону русских и сдался, — заявил пленный.

Лихачев угнал украинский танк Т-64, после чего сдался российским войскам на Донецком направлении, в мае этого года. Он прибыл на позицию, где военнослужащие ждали его по предварительной договоренности. Сам солдат является уроженцем Краснодона в ЛНР.

Ранее Лихачев подал документы на выдачу ему паспорта гражданина России и призвал бывших сослуживцев развернуть оружие против украинских властей. Получив российское гражданство, экс-танкист признался, что с нетерпением ждал этого момента. По мнению Лихачева, паспорт РФ позволит ему трудоустроиться и начать жить полноценной жизнью.