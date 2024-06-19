Угнавший танк украинский военный захотел получить российское гражданство Угнавший танк солдат ВСУ Лихачев подал документы на российское гражданство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший танкист ВСУ Максим Лихачев, перешедший на российскую сторону на угнанном танке Т-64, намерен получить гражданство РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР. Он уже подал документы, российский паспорт ему будет предоставлен в течение нескольких недель.

Максим Лихачев подал документы на получение российского паспорта, — сказал собеседник агентства.

Уроженец города Сватово в ЛНР призвал бывших сослуживцев развернуть оружие против украинских властей. Также он заявлял, что во время работы на мясокомбинате в Польше спецслужбы республики склоняли его к шпионажу в Донбассе.

В мае 39-летний солдат ВСУ угнал украинский танк Т-64 и сдался российским войскам на Донецком направлении. Мужчина прибыл в место, где российские военные ждали его по предварительной договоренности.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что штурмовая группа Вооруженных сил России взяла в плен украинских военнослужащих в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР, где сейчас идут ожесточенные бои. Солдаты ВСУ попытались спрятаться в блиндаже, но вскоре решили сдаться российским бойцам. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.