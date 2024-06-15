Штурмовики ВС РФ взяли пленных на вражеском опорнике и попали на видео Эксперт Рожин: штурмовики ВС РФ взяли в плен военных ВСУ в районе Красногоровки

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Штурмовая группа Вооруженных сил России взяла в плен украинских военнослужащих в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР, где сейчас идут ожесточенные бои, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео. На размещенных кадрах видно, что бойцы ВСУ попытались спрятаться в блиндаже, но вскоре решили сдаться российским солдатам. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Наши парни продвигаются вперед, и успешно взяли штурмом один из опорников противника. Прятавшиеся в блиндаже укропы решили не искушать судьбу и сдались, сохранив себе жизнь, — подписал ролик эксперт.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» ранее опубликовал кадры уничтожения украинского танка Т-64 на Харьковском направлении в зоне военной операции. По данным канала, удар беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» нанесли «иксоводы» группировки войск «Север» Вооруженных сил России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщил, что «иксоводы» Вооруженных сил России поразили зенитно-ракетный комплекс «Бук» и самоходную артиллерийскую установку «Акация» украинской армии в зоне спецоперации. Уточнялось, что поставленную руководством задачу выполнили бойцы группировки «Север».