Угнавший Т-64 украинский танкист получил гражданство РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, который перешел на сторону РФ на танке Т-64, получил паспорт гражданина Российской Федерации, рассказали ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР). Сам уроженец города Краснодона Луганской Народной Республики (ЛНР) заявил, что с нетерпением ждал этого момента. Лихачев добавил, что документ позволит ему жить полноценной жизнью и трудоустроиться.

К этому я шел долгие годы. Очень волнительно и радостно понимать, что я стал частью общества свободной и сильной страны, где есть место помощи тем, кто в ней нуждается, — сказал Лихачев.

В мае 39-летний солдат ВСУ угнал украинский танк Т-64 и сдался российским войскам на Донецком направлении. Мужчина прибыл на место, где российские военные ждали его по предварительной договоренности.

Угнавший танк боец ВСУ Максим Лихачев может получить российское гражданство, если не успел совершить каких-либо преступлений, заявлял в середине июня член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По его словам, этим вопросом занимаются специальные службы. Парламентарий напомнил, что в российской практике уже встречались похожие случаи. Так, российскими гражданами стала группа украинских военных, которые отказались выполнять приказы командования.