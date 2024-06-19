В ГД допустили выдачу гражданства России угнавшему танк бойцу ВСУ Депутат Заварзин: угнавший танк боец ВСУ Лихачев может получить гражданство РФ

Фото: МО Украины

Угнавший танк боец ВСУ Максим Лихачев может получить российское гражданство, если не успел совершить каких-либо преступлений, заявил в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По его словам, сейчас этим вопросом занимаются специальные службы.

Надо изучить, что он в ВСУ делал. Я думаю, в этом всем разберутся. Если там никаких казусов нет, его там загребли силой в ВСУ, то почему бы и нет. Службы, которые этим занимаются, в этом разберутся, — отметил Заварзин.

Парламентарий напомнил, что в российской практике уже встречались похожие случаи. По его словам, примерно полтора месяца назад российскими гражданами стала группа украинских военных, которые отказались выполнять приказы командования. Но в то же время депутат призвал с осторожностью выдавать паспорта страны, чтобы в Россию не попали преступники.

Лихачев ранее заявил о намерении стать гражданином России. Согласно имеющимся данным, он уже подал документы на получение паспорта. Бойцу могут выдать документы в течение нескольких недель.

Солдат ВСУ прежде угнал украинский танк Т-64 и сдался россиянам, служащим на Донецком направлении. Мужчина прибыл в место, где его по предварительной договоренности ждали военные РФ.