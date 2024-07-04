Зеленского «разнесли» за слова о новом контрнаступлении ВСУ Экс-депутат Береза: разговоры Зеленского о контрнаступлении всего лишь бравада

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что разговоры президента Украины Владимира Зеленского о готовности ВСУ начать новое контрнаступление всего лишь бравада. В эфире своего YouТube-канала он отметил, что Зеленский лукавит, говоря о том, что Украина «не проигрывает».

Разговоры о контрнаступлении — мне кажется, что это немного бравада, особенно сейчас, — сказал экс-депутат Рады.

Он подчеркнул, что сейчас украинские военные не могут не только стабилизировать фронт, но и остановить продвижение ВС РФ. Это, по его мнению, произошло из-за того, что Зеленский не послушал бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и не провел вовремя мобилизацию.

Именно потому у нас нет подготовленных войск, — резюмировал Береза.

Ранее Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что лидерам мировых держав под силу заставить Россию завершить конфликт в 2024 году. Для этого, считает украинский лидер, США и Китаю необходимо отбросить разногласия.

Политик также отметил, что в настоящий момент Украина «не проигрывает». По его словам, сейчас ВСУ лучше позиционированы с точки зрения живой силы, чем это было еще весной. Зеленский уточнил, что самой «большой трагедией» для украинской армии стала доставка оборудования, которая занимает много времени.