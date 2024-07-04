«Искандер» одним ударом уничтожил украинский МиГ-29 в Кривом Роге МО: «Искандер» одним ударом уничтожил МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

Фото: Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press

МиГ-29 Воздушных сил Украины

Расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер» одним ударом уничтожил украинский истребитель МиГ-29, сообщили ТАСС в Минобороны России. Самолет дислоцировался на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.

В результате удара уничтожен боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы, — рассказали в военном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 4 июля средствами ПВО были сбиты четыре дрона. Их уничтожили в небе над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями.

До этого российское военное ведомство проинформировало, что расчеты «Гиацинт-Б» группировки ВС РФ «Север» в ходе выполнения огневых задач ликвидировали опорные пункты с живой силой ВСУ и американскую гаубицу М777. Американскую пушку обнаружила воздушная разведка около одного из населенных пунктов.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин назвал серьезным тактическим успехом взятие под контроль ВС России микрорайона Новый в Часове Яре. По его словам, российские военнослужащие получили новые возможности для дальнейшего движения в городе. Гагин подчеркнул, что освобождение района говорит о проломе защиты Вооруженных сил Украины (ВСУ).