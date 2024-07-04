Гагин заявил, что ВС России проломили оборону ВСУ на востоке Часова Яра

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в разговоре с РИА Новости назвал серьезным тактическим успехом взятие под контроль ВС России микрорайона «Новый» в Часовом Яре. По его словам, это открывает возможности для дальнейшего движения в городе и говорит о проломе защиты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Взятие под контроль этого района говорит о проломе обороны ВСУ. Это еще один шаг в направлении канала Северский Донец, — подчеркнул собеседник агентства.

Российские бойцы взяли под контроль район «Новый» в городе Часов Яр в ДНР, сообщали в Минобороны РФ 3 июля. Операцию провели военные Южной группировки войск. Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

Россия после падения района «Новый» может взять под контроль Часов Яр к середине июля, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он предположил, что это последний микрорайон, где была организована достаточно мощная оборона ВСУ. По его мнению, Россия в ближайшее время может перейти к полной зачистке Часова Яра.

Эксперт отметил, что Часов Яр был одним из укрепленных районов, откуда ВСУ наносили удары по Донецку. По его мнению, после взятия населенного пункта под контроль Россия сможет выровнять линию и облегчить выход к административным границам ДНР.