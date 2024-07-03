Назван вероятный срок взятия Россией Часова Яра после падения района Новый Военный эксперт Матвийчук: Россия может взять Часов Яр к середине июля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия после падения района Новый может взять под контроль Часов Яр к середине июля, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что это последний микрорайон, где была организована достаточно мощная оборона ВСУ. По его мнению, Россия в ближайшее время может перейти к полной зачистке Часова Яра.

Предположу, что это один из последних микрорайонов Часова Яра, где ВСУ организовали достаточно мощную оборону, оказывали сопротивление ВС РФ. Не исключу, что с падением района Новый Россия перейдет к полной зачистке Часова Яра. Полагаю, что в ближайшие полторы-две недели Часов Яр перейдет полностью в наше подчинение, — пояснил Матвийчук.

Эксперт отметил, что Часов Яр был одним из укрепленных районов, откуда ВСУ наносили удары по Донецку. По его мнению, после взятия населенного пункта под контроль Россия сможет выровнять линию и облегчить выход к административным границам ДНР.

Часов Яр похож на Авдеевку, на Артемовск. Эти укрепрайоны готовили с 2014 года, — добавил эксперт.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что подразделения российской армии установили полный контроль над районом Новый в городе Часов Яр. Операцию провели бойцы Южной группировки войск. Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю.