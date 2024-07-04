ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 МО: расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили опорники ВСУ и гаубицу M777

Фото: МО РФ

Расчеты «Гиацинт-Б» группировки ВС РФ «Север» уничтожили в ходе выполнения огневых задач опорные пункты с живой силой ВСУ и американскую гаубицу М777, сообщили в Минобороны РФ. Американскую пушку обнаружила воздушная разведка около одного из населенных пунктов.

Военное ведомство уточнило, что операторы беспилотных летательных аппаратов передали координаты гаубицы российским расчетам. Они уже не раз проявили себя в контрбатарейных дуэлях. Сами артиллеристы отметили, что проблем с боеприпасами у них нет. Они добавили, что очень любят свою работу.

Любое наше попадание — это мы чуть-чуть ближе к победе. Поэтому чем больше целей, тем моральный дух у нас становится выше, — сказал наводчик с позывным Каптер.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин назвал серьезным тактическим успехом взятие под контроль ВС России микрорайона «Новый» в Часовом Яре. По его словам, это открывает возможности для дальнейшего движения в городе и говорит о проломе защиты Вооруженных сил Украины.

Российские бойцы взяли под контроль район «Новый» в городе Часов Яр в ДНР, сообщали в Минобороны РФ 3 июля. Операцию провели военные Южной группировки войск. Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю.