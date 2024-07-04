Стало известно, сколько дронов ВСУ было сбито над Россией за ночь МО: за ночь уничтожено четыре беспилотника ВСУ над тремя областями РФ

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В ночь на 4 июля над российскими регионами было сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве уточнили, что дроны уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

На территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее российское военное ведомство проинформировало, что расчеты «Гиацинт-Б» группировки ВС РФ «Север» уничтожили в ходе выполнения огневых задач опорные пункты с живой силой ВСУ и американскую гаубицу М777. Американскую пушку обнаружила воздушная разведка около одного из населенных пунктов.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин назвал серьезным тактическим успехом взятие под контроль ВС России микрорайона «Новый» в Часовом Яре. По его словам, российские военнослужащие получили новые возможности для дальнейшего движения в городе. Гагин подчеркнул, что освобождение района говорит о проломе защиты Вооруженных сил Украины (ВСУ).