ВС России атаковали пункт ВСУ под Житомиром, куда привозят военную технику Подполье: ВС России атаковали военный городок ВСУ под Житомиром

Вооруженные силы РФ ударили по пунктам украинском армии в районе города Звягель Житомирской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, там расположена 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Житомирская область получила ночью 4 июля серию прилетов в городе Звягель. На территории города есть военный городок, примыкающий к большой охраняемой территории, где расположена 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ, — отметил Лебедев.

Подпольщик уточнил, что в пункт ВСУ под Звягелем на тралах привозят гусеничную технику под маскировочными сетями. Кроме того, в военном городке находятся ангары, гаражи и ремонтные мастерские. После ударов, которые были нанесены в 2:45 и 2:50 по местному времени, в Звягель направились скорые, добавил Лебедев.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео, как ВС России «вспарывают» аэродромы Вооруженных сил Украины. Удары по объектам ВСУ он назвал ежедневной рутиной. В частности, на опубликованных кадрах ОТРК «Искандер» отработал по МиГ-29.

Украинский паблик DeepState ранее признал продвижение ВС РФ на семи участках фронта. Отмечается, что российские войска взяли села Сокол и Восход под свой контроль и продолжили наступать в районе пунктов Северное, Сотницкий Казачок, Дружба, Новопокровское и Евгеньевка. Минобороны официально не подтвердило информацию.