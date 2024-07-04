«Потрошители»: военкор показал, как ВС России «вспарывают» аэродромы ВСУ Военкор Коц: «вспарывание» аэродромов ВСУ становится рутиной для ВС России

Военный корреспондент Александр Коц показал в Telegram-канале, как ВС России «вспарывают» аэродромы Вооруженных сил Украины. Удары по объектам ВСУ он назвал ежедневной рутиной. В частности, на опубликованных кадрах ОТРК «Искандер» отработал по МиГ-29.

Аэродромные потрошители. Навстречу прибытию F-16. «Вспарывание» украинских аэродромов постепенно становится ежедневной рутиной. Три места базирования авиации подряд. Сначала Миргород, затем Полтава, теперь — Долгинцево в Днепропетровской области, — написал Коц.

По словам военкора, вероятно, ВС РФ решили показать осмысленную работу по уничтожению самолетов перед прибытием F-16. По его словам, ловить технику противника не так просто, однако у спецкоманды потрошителей не возникает проблем.

Ранее Коц заявил, что власти Белоруссии подали сигнал «западным партнерам» во время парада в честь Дня независимости в Минске. Речь идет о знаках радиационной опасности на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М». Коц назвал это интересной деталью на фоне того, что недавно Россия и Белоруссия провели совместные учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия.