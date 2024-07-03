Коц увидел сигнал Западу в белорусских «ядерных Искандерах» в центре Минска Военкор Коц обратил внимание на «ядерный сигнал» Западу во время парада в Минске

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» Вооруженных сил Беларуси

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что власти Белоруссии подали сигнал «западным партнерам» во время парада в честь Дня независимости в Минске. Речь идет о знаках радиационной опасности на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М». Коц назвал это интересной деталью на фоне того, что недавно Россия и Белоруссия провели совместные учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

Конечно, вряд ли по центру Минска провезли ОТРК, вооруженные ракетами со спецБЧ. Такое оружие держат на специальных защищенных базах хранения и достают оттуда только в случае необходимости. Но сигнал властей Белоруссии нашим «западным партнерам» вполне очевиден, – заявил Коц.

Немногим ранее Коц заявил, что Вашингтон дает зеленый свет ВСУ на применение оперативно-тактических ракет ATACMS по российской территории на максимальную дальность. Он считает, что следом подтянутся французы с британцами и разрешат бить крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP на 560 километров. По словам Коца, Запад постепенно повышает градус эскалации и безопасного тыла в России больше нет, но паниковать по этому поводу не стоит.