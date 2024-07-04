Стало известно, чем занят экс-главком ВСУ Залужный Бывший главком ВСУ Залужный уехал в Лондон

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, которого после отставки назначили послом в Великобритании, наконец-то отправился на новое место службы в Лондон, сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на источники в окружении генерала. Авторы отметили, что до этого о генерале полгода ничего не было слышно.

Как сказано в материале, Залужный покинул Украину 3 июля. Утверждается, что все эти месяцы с момента назначения генерал ходил учиться в Дипломатическую академию. Как отметил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, это является обычной практикой подготовки к работе послом.

Мои коллеги, которые становились послами, проходили определенную учебу в Дипакадемии. Например, язык подтянуть надо, базовые вещи, связанные с дипслужбой, диппротоколом, дипэтикетом, — сказал парламентарий.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин не исключил, что президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти в результате военного переворота. Он предположил, что наиболее очевидной фигурой для смены нынешнего президента является Валерий Залужный, который заслужил авторитет как у военных, так и у гражданских.