Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, которого после отставки назначили послом в Великобритании, наконец-то отправился на новое место службы в Лондон, сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на источники в окружении генерала. Авторы отметили, что до этого о генерале полгода ничего не было слышно.
Как сказано в материале, Залужный покинул Украину 3 июля. Утверждается, что все эти месяцы с момента назначения генерал ходил учиться в Дипломатическую академию. Как отметил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, это является обычной практикой подготовки к работе послом.
Мои коллеги, которые становились послами, проходили определенную учебу в Дипакадемии. Например, язык подтянуть надо, базовые вещи, связанные с дипслужбой, диппротоколом, дипэтикетом, — сказал парламентарий.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин не исключил, что президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти в результате военного переворота. Он предположил, что наиболее очевидной фигурой для смены нынешнего президента является Валерий Залужный, который заслужил авторитет как у военных, так и у гражданских.