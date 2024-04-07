Украине предрекли госпереворот Гагин допустил отстранение Зеленского от власти путем военного переворота

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин не исключил, что президента Украины Владимир Зеленского могут отстранить от власти в результате военного переворота. В беседе с РИА Новости он предположил, что наиболее очевидной фигурой для смены нынешнего президента является посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который заслужил авторитет как у военных, так и у гражданских.

Изначально называли Залужного, он имеет авторитет среди гражданских и военных, — сказал он.

Гагин назвал Зеленского вторым подряд нелегитимным президентом Украины, который пришел к власти после Петра Порошенко «на штыках военной хунты». Советник главы ДНР отметил, что глава Украины обещал привести страну к миру, однако с его приходом начала литься кровь и народ почувствовал себя обманутым.

Претендентов на его место (Зеленского. — NEWS.ru) достаточно, за каждым из них стоит разведка стран НАТО. Кого-то могут разыграть как фигуру на шахматной доске, — резюмировал Гагин.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин предположил, что Запад может поменять Зеленского на «шоколадного папу» и бывшего лидера страны Порошенко. По его словам, «лающий» на депутатов Верховной рады Порошенко может на что-то рассчитывать только при внешней поддержке. Парламентарий уверен, что главный посыл всех «гневных тирад» политика — «при нем такого не было».