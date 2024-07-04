«Военная хроника» сообщила об ударе по базе ВСУ под Красным Лиманом

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил об ударе по базе ВСУ под Красным Лиманом. По данным канала, в казармы, расположенные в этом районе, мог впервые попасть ФАБ-3000. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В базу ВСУ под Красным Лиманом только что прилетело что-то очень большое, — пишет канал.

По данным канала, прилет в районе железнодорожной станции был настолько мощный, что от ударной волны в некоторых соседних домах потрескался фундамент.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ ударили по военному городку в Звягеле Житомирской области. По его словам, там расположена 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Подпольщик уточнил, что под Звягель ВСУ на тралах привозят гусеничную технику под маскировочными сетями. Кроме того, в военном городке находятся ангары, гаражи и ремонтные мастерские.

Украинский паблик DeepState ранее признал продвижение ВС РФ на семи участках фронта. Отмечается, что российские войска взяли села Сокол и Восход под свой контроль и продолжили наступать в районе пунктов Северное, Сотницкий Казачок, Дружба, Новопокровское и Евгеньевка. Минобороны официально информацию не комментировало.