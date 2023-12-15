В России запрещают книги Акунина и Быкова: почему, реакция Прилепина Издательство АСТ снимает с продажи книги писателей Акунина и Быкова

Фото: Коллаж NEWS.ru

Издательская группа «АСТ» сообщила о снятии с выпуска и продажи книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Запрещают ли произведения авторов в России, почему книги пропали из магазинов?

По какой причине сняли с продажи книги Акунина и Быкова

Как сообщается на официальном сайте АСТ, было принято решение приостановить распространение книг Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин, и Дмитрия Быкова. По словам гендиректора издательства Павла Гришкова, это связано с публичными заявлениями писателей.

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — сказал он.

Какие магазины сняли с продажи книги Акунина и Быкова, где купить

Издательство «АСТ» является частью издательской группы «Эксмо-АСТ». Туда же входят издательства «Манн, Иванов и Фербер», сеть «Читай город — Буквоед», «Литрес» и много других компаний разноплановой направленности. Частью холдинга являются также интернет-магазин book24, сеть дистрибуции, включающая девять региональных центров и два магазина Cash&Carry.

В 2021 году «Эксмо-АСТ» приобрела у Александра Мамута контроль над издательской группой «Азбука-Аттикус» и книжный издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

Сейчас некоторые книги Акунина и Быкова доступны на сайтах «Читай города» и «Буквоеда», а также в магазинах сетей. Кроме того, произведения авторов можно приобрести на маркетплейсах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Быков

Реакция Прилепина

Писатель и давний соперник Быкова Захар Прилепин, комментируя ситуацию, заявил, что уехавших авторов «развели». В своем Telegram-канале он опубликовал пост со скриншотом записи писателя Дмитрия Глуховского (признан Минюстом РФ иноагентом) в соцсетях, который заявил, что Акунин и Быков стали жертвами работы спецслужб. По мнению Глуховского, лидеров общественного мнения, которые находятся за рубежом и пытаются влиять на ситуацию в РФ, пытаются морально уничтожить.

«Ну реально смешно. „Спецслужбы развели Диму и Гришу-Борю“. Какие злые спецслужбы! А ваши спецслужбы, за которые вы болеете, Митя, взорвали молодого философа Дашу [Дугину] и молодого писателя Владлена [Татарского]. Ничего так разница? Пранкеры всего лишь заставили ещё раз вслух сказать названых и не названых то, что они и так сто раз сказали до этого. Явить свое самое настоящее лицо. Теперь, как сообщает издательство АСТ, книги Быкова и Акунина снимают с продаж», — написал Прилепин.

По его словам, можно поддержать предложение передавать вырученные деньги с продаж книг Акунина и Быкова на нужды СВО, закупая беспилотники.

Что Акунин говорил о России и СВО

Недавно писатель поговорил с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), думая, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры и информационной политики страны Александром Ткаченко.

В ходе пранка Акунин заявил, что «с пониманием» относится к атакам украинских беспилотников на города России и ударам по Крымскому мосту.

«А как иначе?» — сказал писатель в беседе с пранкерами.

Финансирует ли Акунин ВСУ

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в комментарии NEWS.ru от 13 декабря заявлял, что книги Акунина в России необходимо запретить, поскольку писатель негативно высказывался о спецоперации и финансирует украинскую армию.

«Борис Акунин не просто негативно высказывался об СВО. <...> Он сообщил, что финансирует и готов дальше финансировать ВСУ. По сути, это не дискредитация специальной военной операции, а призывы к терроризму», — подчеркивал Шолохов.

В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить Акунина на терроризм и экстремизм, а также признать иностранным агентом после его интервью Вовану и Лексусу.

Что говорил об СВО Быков, что рассказал пранкерам

11 декабря Вован и Лексус поговорили с Быковым. В ходе диалога Быкова спросили, как он воспринимает гибель россиян во время ударов ВСУ по территории России. Поэт заявил, что относится с пониманием к этому. Быков внимательно следит за контрнаступлением ВСУ и ожидает, когда украинские войска возьмут Мариуполь.

В июле прошлого года Быков был признан в России иностранным агентом. Он неоднократно публично выступал против СВО.

В октябре текущего года Следственный комитет России начал проверку писателя по статье о дискредитации ВС РФ.

Где живут Акунин и Быков

Борис Акунин уже несколько лет живет и работает в Лондоне. Также известно, что писатель имеет недвижимость во Франции и Испании.

Дмитрий Быков в настоящее время проживает в Соединенных Штатах.

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