Быков и Акунин: опять «голуби мира» оказались курицами без головы

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Буквально в начале недели в разговоре с пранкерами расчехлился, как это нынче говорят, писатель, который большинству россиян известен по телепередачам, иноагент Дмитрий Быков. А спустя пару дней важной птицей почувствовал себя и другой писатель, ради денег готовый и корни забыть, Георгий Чхартишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин.

Содержание разговоров в целом сенсацией не оказалось. Один и второй жертвуют на нужды ВСУ (или находят причины, по которым не могут расстаться с деньгами), не считают убийство россиян чем-то плохим, желают победы Украине и, само собой, считают себя «голубями мира».

Симптоматично, что оба «голубя» искренне верят, что им позвонил президент Украины, и пытаются доказать ему свою нужность, полезностью. Вот, например, Акунин говорит, что открыл какой-то там сайт.

Вот Дмитрий Быков, автор опуса об украинском чучхе, сетует, что если б книгу выпустили на Украине, то деньги он бы отдал ВСУ. И гражданство бы получил украинское с радостью, но вот незадача — в следующем году получает американское. Ну и, само собой, Дмитрий Быков лелеет надежду вернуться в Россию на заработки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Быков

Поражает в обоих случаях непомерная глупость спикеров, помноженная на непомерное ж чувство собственной важности. О чем, например, думает Акунин, говоря, что в свои книги он всегда и намеренно вставляет нарративы, раскалывающие общество? Думает ли он, что после таких слов его литературное наследие будут охранять тут, в России? Особо с учетом того, что это хорошо написанное, но всё же тотально конъюнктурное чтиво в дорогу. Когда ветер поменялся, внезапно ушла и популярность Эраста Петровича Фандорина, и в итоге несколько романов, которые должны были быть «последними» и хоронить героя, хоронили автора.

Быков, кстати, вообще говорил даже не с нейро-Зеленским, а с «представителем офиса президента», то есть прогибался, хотя с ним говорит даже не герой его пропагандистского труда. А напоследок, когда разговор стал достоянием общественности, публицист и вовсе решил закопать себя классикой идиотизма и заявил, что это он так всех затроллил. В общем, человек не напрудил себе в штаны, а нас так подколол, а ему тепло.

И грусть тут берет не от того, что годами мы пускали в эфир, печатали книги, восхищались и млели перед такими предателями. Такое бывает, к сожалению, но на литературное наследие автора это не накладывает тень. Тут всё хуже — «голуби мира» и «орлы пера» оказались банальными безголовыми курицами, мечущимися в разные стороны в попытках доказать свою значимость и важность.

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