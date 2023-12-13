В Госдуме призвали запретить продажу книг писателя Акунина в России Депутат Шолохов: книги Акунина нужно запретить, потому что он финансирует ВСУ

Фото: Галкин Николай/ТАСС

Борис Акунин

Книги Бориса Акунина нужно запретить в России, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, писатель негативно высказывается об СВО и финансирует ВСУ. Депутат считает, что такие действия представляют собой не просто дискредитацию специальной военной операции, а призывы к терроризму.

Борис Акунин не просто негативно высказывался об СВО. <...> Он сообщил, что финансирует и готов дальше финансировать ВСУ. По сути, это не дискредитация специальной военной операции, а призывы к терроризму, — сказал Шолохов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить писателя на терроризм и экстремизм после его интервью пранкерам Вовану и Лексусу. В беседе с пранкерами, представившимися президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко, Акунин заявил, что он считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России.

Бородин обратил внимание не только на слова Акунина о «нормальности» атак на российские города, но и на его общую позицию к специальной военной операции. Обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией было направлено в Генпрокуратуру России.