Писателю Акунину грозит тюремный срок после беседы с российскими пранкерами Глава ФПБК Бородин призвал проверить высказывания писателя Акунина на экстремизм

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Борис Акунин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить писателя Бориса Акунина на терроризм и экстремизм после его интервью пранкерам Вовану и Лексусу, сообщает Telegram-канал SHOT. В беседе с пранкерами, представившимися президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко, Акунин заявил, что он считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России.

Бородин подчеркивает, что высказывания Акунина необходимо проверить на предмет призывов к террористической и экстремистской деятельности, а также признать писателя иностранным агентом по итогам проверки и ограничить продажу его книг. Политик обратил внимание не только на его слова о «нормальности» атак на российские города, но и на его общую позицию к специальной военной операции. Обращение Бородина было направлено в Генпрокуратуру России.

Ранее сообщалось, что Виталий Бородин также составил соответствующее заявление в отношении участницы панк-коллектива Pussy Riot Надежды Толоконниковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее могут признать террористкой за финансирование Вооруженных сил Украины.