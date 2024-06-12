Украина «вошла» в состав РФ на День России: какие территории объял триколор

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил сограждан с Днем России, «подарив» почти всю территорию Украины. Что за пост опубликовал Медведев, как отреагировали россияне, какие территории Украины могут войти в состав РФ?

Как Медведев поздравил с Днем России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ поздравил соотечественников с Днем России в своем Telegram-канале. Медведев опубликовал анимированную карту страны, которая включает в себя практически всю территорию Украины.

На открытке Россия с восточной ее части, Курильских островов, постепенно закрашивается в цвета триколора. Доходя до западных границ, флаг РФ заполняет территорию современной Украины. При этом триколор объял не только Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области, но и западные регионы, а также Киев.

«С Днем России!» — подписал ролик Медведев.

Как россияне отреагировали на «подарок» Медведева

Большинство пользователей Telegram положительно отреагировали на поздравление Медведева.

«Все правильно!» — пишет Михаил в комментариях к соответствующей новости в Telegram-канале RT.

«Молодец, так держать», — отмечает Анна.

«Красава. Так и надо! Слава России!» — уверена Наталья.

«Д. А. (Дмитрия Анатольевича Медведева. — NEWS.ru) уважаю все больше и больше», — признается Роман.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Медведев

При этом ряд пользователей иронично подчеркнули, что на такую «карту России» можно было бы добавить и другие территории. Речь шла, в частности, о Приднестровье, Гагаузии, Финляндии и даже Японии.

«Надо было еще Японию вписать, чтобы с самого начала клипа инфаркт случился у самураев», — иронизирует неназванный комментатор с эмодзи ежа вместо имени.

«Приднестровье и Гагаузию еще нужно добавить», — говорит Sergey.

«Надо добавить все наши советские республики плюс Финляндию и Польшу», — считает Ru939.

«Аляску забыл», — добавляет Ирина.

Что известно о новом федеральном округе России

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил с 5 по 8 июня в Северной столице, сообщил, что в России в ближайшее время создадут новый федеральный округ. В его состав войдут четыре региона и Крым, уточнял Балицкий.

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», — сказал он 6 июня, отметив, что соответствующий вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне.

Как подчеркнул губернатор Запорожской области, новый российский округ может получить название Новороссия.

«Наверное, Новороссия», — сказал Балицкий РИА Новости в ответ на вопрос о том, как мог бы называться новый федеральный округ.

Позднее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила «не забегать вперед» с вопросом создания округа. Она пообещала, что со временем правительство и президент примут решение, как лучше поступить: создать новый федеральный округ или использовать другие форматы.

Фото: РИА Новости Плакат на крыше одного из зданий в Донецке

Какие новые территории могут войти в состав России

В ноябре 2023 года Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал NEWS.ru, что в состав России могут войти пять областей Украины — Харьковская, Николаевская, Одесская, Днепропетровская и Сумская. При этом он считает, что по результатам СВО к РФ могут присоединить и другие украинские регионы.

В свою очередь бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что для защиты русского населения Москва может присоединить Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы. По его словам, если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20–30% своей территории.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков сказал NEWS.ru, что в состав России могут войти еще шесть областей — Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Сумская и Днепропетровская. По его словам, это исконно русские территории, которые присоединились к Российской империи стараниями и кровью предков.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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