Продвижение ВС РФ, окружение ВСУ: ситуация в Волчанске и Часове Яре 12 июня

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Бойцы российской армии продвигаются в районе агрегатного завода в Волчанске и сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра. Что происходит в этих населенных пунктах утром 12 июня?

Что происходит в Волчанске 12 июня

Как передает Telegram-канал «Северный Ветер», в городе Волчанске Харьковской области продолжаются бои. Подразделения группировки войск «Север» продвигаются у местного агрегатного завода.

«На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои у населенного пункта Волчанск. Штурмовые подразделения „северян“ с тяжелыми боями продвигаются в районе агрегатного завода и полностью заняли очередное здание. Также фиксируются продвижения на востоке города. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 200 метров [за 11 июня]», — сообщает источник.

По данным ресурса, группировка ВСУ в Волчанске испытывает серьезные проблемы со снабжением. С целью исправить положение украинские войска в очередной раз попытались навести переправу через дамбу в районе Старого Салтова, которая снова была уничтожена авиацией ВС РФ.

«Продолжается перемещение подразделений ВСУ в районы сосредоточения для проведения контрнаступления, они пытаются это делать скрытно для нашей разведки. С учетом прошлогоднего опыта и дефицита западной техники, противник вряд ли рассчитывает на молниеносный удар, а, скорее всего, будет использовать тактику „мясных штурмов“», — пишет Telegram-канал.

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Военкор Евгений Лисицын докладывает, что атаки украинской армии в Волчанске не достигли успехов.

«Украинские формирования предприняли контратаки под Глубоким, но, понеся значительные потери, были вынуждены отойти. В Волчанске атаки противника также не достигли существенных результатов», — сообщает он в своем Telegram-канале.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что происходит в Часове Яре 12 июня

Ранним утром 12 июня Минобороны России сообщило, что личный состав ВСУ был уничтожен расчетом противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» артиллерийского полка Костромского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) при попытке привести ротацию под населенным пунктом Часов Яр в Донецкой Народной Республике.

«Разведгруппа ВДВ обнаружила выдвигающиеся подразделения ВСУ для ротации на позициях, для их уничтожения был направлен расчет ПТРК. Подпустив противника на расстояние точного выстрела, десантники совершили пуск управляемой ракетой из ПТРК „Фагот“», — передает РИА Новости заявление ведомства.

Ранее МО РФ докладывало, что операторы FPV-дронов уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром.

«При ведении воздушной разведки расчеты БПЛА Уссурийского соединения ВДВ выявили передвижение бронированной техники ВСУ у населенного пункта Часов Яр, также было обнаружено место запуска вражеских БПЛА. Российский оператор FPV-дрона точным попаданием в окно многоэтажки поразил расчет БПЛА противника. Два танка были поражены ночью во время смены позиции», — отмечалось в Telegram-канале ведомства вечером 11 июня.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Политик Олег Царев писал, что продолжаются бои в микрорайоне Канал Часова Яра, большую часть которого контролируют российские войска.

«На Артемовском фронте идут бои в микрорайоне Канал Часова Яра, большая часть которого под нашим контролем. Надо признать, что ВСУ стоят насмерть, затягивая дальнейшее продвижение наших войск. Южнее, у Клещеевки и Красного, наши оттесняют ВСУ за канал Северский Донец — Донбасс и улучшают тактическое положение», — сообщал Царев в своем Telegram-канале вечером 11 июня.

Ранее Минобороны Франции заявило, что над украинскими подразделениями нависла угроза окружения под Часовым Яром, передавал Telegram-канал «Милитарист».

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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