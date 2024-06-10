Битва за Часов Яр 10 июня: критическая ситуация для ВСУ, планы у ВС РФ

Фото: МО Украины

Обстановка в районе Часова Яра на утро 10 июня для руководства ВСУ является критической, пишут российские военкоры. Что известно о наступлении ВС РФ в городе сегодня, 10 июня?

Почему ВСУ могут потерять Часов Яр

По информации Telegram-канала MultiXAM, командование ВСУ начало отвод подразделений с западной части города, также в полном составе уже были выведены подразделения батальона «Кракен», который планируется перебросить на Харьковское направление.

«Среди личного состава ВСУ курсируют слухи о готовящейся сдаче Часова Яра, что означает падение еще одного крупнейшего узла обороны ВСУ на Донецком оперативном направлении после Авдеевки. Установление контроля над этим районом, который располагается на господствующих высотах (наиболее высокая точка Донбасса), открывает для нас возможность развивать дальнейшее наступление на Константиновско-Дружковском направлении. Тем не менее о полном падении обороны противника говорить пока рано», — сообщает MultiXAM.

Авторы проекта отметили, что сейчас главной задачей для ВСУ будет прикрытие отвода своих войск из города.

«Оборона противника на данный момент представляет собой эшелонированную структуру, ограниченную естественным водоразделом канала Северский Донец — Донбасс. Логистически данный район обороны завязан на Константиновку. Мобильности расположенных на участке формирований ВСУ способствует то, что противник действует батальонно-тактическими группами, усиленными бронетехникой и приданной артиллерией — в основном 82 и 120 мм минометами. Ствольная артиллерия действует при поддержке средств контрбатарейной борьбы, расположенных за самим Часовым Яром. Там же и огневые позиции 155-х калибров», — говорится в публикации.

Фото: МО Украины

Что пишут военкоры о положении ВСУ в Часове Яре

По данным WarGonzo, ВС РФ продвигаются в восточном пригороде Часова Яра по направлению к каналу Северский Донец — Донбасс.

«Центральная часть микрорайона уже находится под контролем российских войск. Также есть продвижения в районе Ивановского, где продолжаются бои за высоты», — говорится в публикации Telegram-канала.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что бои постепенно смещаются к каналу Северский Донец — Донбасс, поскольку ВСУ покидают свои позиции.

«После отхода противника из центральной части микрорайона Канал, куда продвигаются штурмовые группы 98-й дивизии ВДВ, бои постепенно смещаются к каналу Северский Донец — Донбасс», — заявил он.

По информации Readovka, в течение последней недели российские военнослужащие активно продвигались в Часове Яре и выдавливали бойцов ВСУ с занятых позиций.

Фото: МО РФ

«В Часове Яре наши десантники уверенно продвигаются в городских кварталах, выдавливая силы противника из микрорайона Новый. Там же наши силы стараются продвинуться на южном и северном направлении охвата, чтобы вынудить ВСУ либо отвести войска, либо рискнуть ими в полукольце охвата. Кроме того, русские десантники взяли под контроль половину микрорайона Канал, водрузив в его центре флаг РФ», — сообщают журналисты.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru назвал «разумным решением» отступление ВСУ в Часове Яре.

«Оборона нашего противника ослабела, они несут большие потери и поэтому пытаются отступить из Часова Яра. Часть их военных была переброшена на Харьковское направление с целью задержать наше наступление. В Часове Яре сейчас происходят знаковые события, потому что армия РФ активно продвигается вперед, уничтожая противника. На мой взгляд, отступление ВСУ — одно из немногих разумных решений командования Украины», — объяснил он.

Читайте также:

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 июня, фото, видео

Магнитные бури сегодня, 10 июня: что завтра, тошнота, боли, головокружение

Улицы города могут уйти под воду: на Москву надвигается жуткий «мегаливень»