Что известно о встрече главы МО РФ Белоусова с военкорами: итоги, темы

Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Андрей Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, освещающими события в рамках спецоперации. Что об этом известно?

По итогам встречи министр дал ряд поручений. В ведомстве отметили, что такие мероприятия теперь будут проходить регулярно.

«Разговор носил откровенный и конструктивный характер», — пишет ТАСС.

Что известно о встрече Белоусова с военкорами

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале рассказал, что встреча Андрея Белоусова с военкорами длилась два часа и журналисты остались ей очень довольны.

«Министр обороны РФ Белоусов провел встречу с военкорами, два часа. Военкоры очень довольны встречей. Они будут регулярными. Считается, что военкоры и военблогеры концентрируют проблемы и взгляды рядовых бойцов на фронте и транслируют их в общественное пространство и военному и политическому руководству. И помогают исправить ошибки. Роль военкоров и военблогеров важна в условиях, когда военная структура забюрократизирована и испытывает проблемы с трансляцией информации снизу вверх. Встречи такие — дело хорошее», — отметил он.

Медиатехнолог Рамиль Харисов считает, что существующие проблемы можно решить с помощью военкоров, не прибегая к помощи военных.

«Министр обороны Белоусов встретился с военкорами. По итогам встречи СМИ заявили, что министр дал ряд поручений. Что можно предположить. Белоусов явно продолжит не только проводить аудит, но и проверять нынешнее состояние дел, выполнение приказов. Я даже больше не про военные действия, а про экономику: оружие, обмундирование и т. п. Если смотреть на прошлый опыт, то и перегибы на местах попадали в медиа. Как можно решить эту задачу, не прибегая к помощи военных? Через медиа, а именно военкоров. Вполне возможно, что им могли дать карт-бланш освещать проблемы в рамках разумного», — предположил он в Telegram-канале.

По мнению Харисова, теперь с помощью военкоров будет выстраиваться новая система. Он также напомнил, что прошлое руководство МО РФ редко выходило с ними на контакт.

«В Telegram-каналах писали, что не всех военкоров позвали, потом после публикаций позвали еще часть. Эта история может означать переосмысление общения с военкорами. Раньше МО их скорее боялось, чем хотело сотрудничать, так как ребята рассказывали то, что явно не хотелось публичить. Сейчас может быть совсем по-другому. Наоборот, с их помощью выстраивать новую систему. Не зря с ними встретился министр спустя месяц после назначения. Можно вспомнить, что прошлое руководство МО так на контакт не шло. Встречался с военкорами только президент. Видимо, нынешнее руководство все-таки оценило сильный медийный ресурс», — высказался медиатехнолог.

Фото: МО РФ

Что о встрече сказали военкоры

Военный журналист Александр Сладков заявил, что ему понравился разговор с Андреем Белоусовым.

«Главное: корпус военкоров необходим и такие встречи станут регулярными. Мне разговор понравился: наша откровенность, интересные и деловые комментарии министра, мое понимание, что начинается большая работа. Говорили, пока не были заданы все возможные вопросы», — поделился он впечатлениями в Telegram-канале.

Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале отметил, что на встрече были не только корреспонденты, работающие на ЛБС, но и обозреватели и блогеры, пишущие о ходе спецоперации. Разговор с Белоусовым он назвал «откровенным и конструктивным».

«Министр обороны России Андрей Белоусов сегодня провел встречу с военными корреспондентами, которые работают на ЛБС, а также обозревателями и блогерами, которые не работают на фронте, но активно пишут о ходе СВО. Разговор был откровенным и действительно конструктивным. Глава военного ведомства сообщил, что такие встречи он планирует проводить регулярно. Встреча была закрытая, поэтому без деталей. Но впечатления отличные, все проблемные вопросы удалось и озвучить, и обсудить», — рассказал Поддубный.

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