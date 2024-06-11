Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Белогоровки, Бердычей, Красногоровки, Новопокровки, Нетайлово, Работино и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 11 июня 2024 года?
WarGonzo
«Запорожский фронт. ЛБС без существенных изменений. Продолжаются позиционные бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. С обеих сторон работают средства дальнего поражения. Донецкий фронт. Продолжаются бои в районе Константиновки, где российские войска продвигаются к этому населенному пункту. В Парасковиевке и Георгиевке — без особых изменений, продолжается зачистка. В Красногоровке также без особых изменений — российские войска продолжают наступать в городской черте. На окраинах Карловки ВС РФ смогли зацепиться за дачный поселок, идет зачистка перед дальнейшим продвижением. В районе Яснобродовки российские войска смогли продвинуться к окраинам этого населенного пункта. Продолжаются бои в Соколе и Новоалександровке, есть тактические успехи российских войск. Часовоярское направление. Продолжаются бои в восточном пригороде Часова Яра. ВС РФ закрепляются на ранее занятых позициях. По позициям ВСУ активно работает российская артиллерия и авиация», — говорится в публикации проекта.
По данным источников WarGonzo, на Харьковском фронте продолжаются бои в центральной части Волчанска, а в районе населенного пункта Глубокое ВСУ несколько раз пытались безуспешно контратаковать.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
«Два майора»
«На Харьковском направлении ВС России ведут бои, противник предпринимает попытки контратаковать у Волчанских Хуторов и Тихого. Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске. Показательно, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ понесли потери, на замену ей брошены в бой подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты, наспех пополненные после отвода с Херсонского направления, где она понесла тяжелые потери в Крынках. Западнее линии Сватово-Кременная ВС России во встречных боях продвинулись у н. п. Терны. Также сообщают об успехах наших войск в н. п. Андреевка у Стельмаховки. На Северском направлении ВС России заняли важный укрепрайон ВСУ в меловом карьере у Белогоровки, что расширяет возможности наших частей по дальнейшему развитию наступательных действий. При этом противник контратакует южнее, у Веселого и Спорного», — сообщают журналисты.
Отмечается, что основная часть микрорайона Канал в Часове Яре перешла под контроль ВС РФ, где были установлены флаги России и ВДВ.
«Бои в западной части микрорайона еще продолжаются. Враг не отводит подразделения, жертвуя ими ради сдерживания продвижения наших войск. На флангах — в Калиновке и Ивановском (Красном) — также ведутся наступательные действия. Основную линию обороны враг выстраивает по линии водоканала Северский Донец — Донбасс. Западнее Авдеевки ВС России улучшили свое положение северо-западнее Уманского, а также вышли на окраины Новопокровского. На Южно-Донецком направлении после освобождения Парасковиевки армия России начала наступление на важный логистический узел противника в Константиновке, находящийся на автодороге Угледар — Марьинка. Константиновка находится практически вплотную к ЛБС (подразумеваем, что линия фронта без выступов), что позволяет вести по ней огонь из орудий любого калибра. Севернее продолжается штурм Красногоровки и Георгиевки», — пишет «Два майора».
Авторы канала сообщили, что на Херсонском направлении российская авиация наносит удары тяжелыми авиабомбами по позициям ВСУ.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
«Рыбарь»
«На Слобожанском направлении продолжаются городские бои в Волчанске, а в районе Глубокого противник атаковал позиции ВС РФ с опорой на Липцы, но успеха не имел. В Часове Яре на Бахмутском направлении продолжаются бои за микрорайон Канал, где ранее существенно продвинулись ВС РФ. На Авдеевском направлении российские войска продвигаются в районе Новоалександровки и атакуют под Соколом и Новопокровским», — говорится в публикации.
По данным канала «Рыбарь», на Времьевском направлении ВС РФ взяли под контроль Старомайорское, а в соседнем Урожайном идут бои.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
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