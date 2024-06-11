Часов Яр, Херсон, Урожайное: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 11 июня

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Белогоровки, Бердычей, Красногоровки, Новопокровки, Нетайлово, Работино и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 11 июня 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. ЛБС без существенных изменений. Продолжаются позиционные бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. С обеих сторон работают средства дальнего поражения. Донецкий фронт. Продолжаются бои в районе Константиновки, где российские войска продвигаются к этому населенному пункту. В Парасковиевке и Георгиевке — без особых изменений, продолжается зачистка. В Красногоровке также без особых изменений — российские войска продолжают наступать в городской черте. На окраинах Карловки ВС РФ смогли зацепиться за дачный поселок, идет зачистка перед дальнейшим продвижением. В районе Яснобродовки российские войска смогли продвинуться к окраинам этого населенного пункта. Продолжаются бои в Соколе и Новоалександровке, есть тактические успехи российских войск. Часовоярское направление. Продолжаются бои в восточном пригороде Часова Яра. ВС РФ закрепляются на ранее занятых позициях. По позициям ВСУ активно работает российская артиллерия и авиация», — говорится в публикации проекта.

По данным источников WarGonzo, на Харьковском фронте продолжаются бои в центральной части Волчанска, а в районе населенного пункта Глубокое ВСУ несколько раз пытались безуспешно контратаковать.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Два майора»

«На Харьковском направлении ВС России ведут бои, противник предпринимает попытки контратаковать у Волчанских Хуторов и Тихого. Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске. Показательно, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ понесли потери, на замену ей брошены в бой подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты, наспех пополненные после отвода с Херсонского направления, где она понесла тяжелые потери в Крынках. Западнее линии Сватово-Кременная ВС России во встречных боях продвинулись у н. п. Терны. Также сообщают об успехах наших войск в н. п. Андреевка у Стельмаховки. На Северском направлении ВС России заняли важный укрепрайон ВСУ в меловом карьере у Белогоровки, что расширяет возможности наших частей по дальнейшему развитию наступательных действий. При этом противник контратакует южнее, у Веселого и Спорного», — сообщают журналисты.

Отмечается, что основная часть микрорайона Канал в Часове Яре перешла под контроль ВС РФ, где были установлены флаги России и ВДВ.

«Бои в западной части микрорайона еще продолжаются. Враг не отводит подразделения, жертвуя ими ради сдерживания продвижения наших войск. На флангах — в Калиновке и Ивановском (Красном) — также ведутся наступательные действия. Основную линию обороны враг выстраивает по линии водоканала Северский Донец — Донбасс. Западнее Авдеевки ВС России улучшили свое положение северо-западнее Уманского, а также вышли на окраины Новопокровского. На Южно-Донецком направлении после освобождения Парасковиевки армия России начала наступление на важный логистический узел противника в Константиновке, находящийся на автодороге Угледар — Марьинка. Константиновка находится практически вплотную к ЛБС (подразумеваем, что линия фронта без выступов), что позволяет вести по ней огонь из орудий любого калибра. Севернее продолжается штурм Красногоровки и Георгиевки», — пишет «Два майора».

Авторы канала сообщили, что на Херсонском направлении российская авиация наносит удары тяжелыми авиабомбами по позициям ВСУ.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении продолжаются городские бои в Волчанске, а в районе Глубокого противник атаковал позиции ВС РФ с опорой на Липцы, но успеха не имел. В Часове Яре на Бахмутском направлении продолжаются бои за микрорайон Канал, где ранее существенно продвинулись ВС РФ. На Авдеевском направлении российские войска продвигаются в районе Новоалександровки и атакуют под Соколом и Новопокровским», — говорится в публикации.

По данным канала «Рыбарь», на Времьевском направлении ВС РФ взяли под контроль Старомайорское, а в соседнем Урожайном идут бои.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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