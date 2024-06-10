Что сейчас на самом деле происходит в Волчанске: вся правда от военкоров

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние события в Волчанске Харьковской области. Какую информацию с этого участка СВО они предоставили сегодня, 10 июня 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Обстановка и ситуация в Волчанске в понедельник

«Ситуация с якобы выводом бригад ВСУ из-под Волчанска в действительности обстоит следующим образом. Все подразделения украинской армии, переброшенные под Волчанск с других направлений, по-прежнему на месте и маневрируют в лучшем случае в десятикилометровой зоне вокруг города. То есть об их «выводе для восстановления» речь пока не идет. По крайней мере, 42-я ОМБр и 82-я ОДШБр ВСУ, переброшенные сюда из Часов Яра и с Запорожского направления, как и год назад после первых двух недель наступления, получают пополнение из бригад ТрО для покрытия текущих потерь, которые сопоставимы с теми, что ВСУ несли в 2023 году во время наступления», — пишет «Военная хроника»

Авторы канала отметили, что Киев для удобства дробит тероборону на небольшие батальоны, по 200-250 человек, и после получения небольшого количества боекомплекта и снаряжения (а в ряде случаев и без этой процедуры) отправляет затыкать фланги Волчанска.

«В искусстве скрытой переброски у ВСУ ничего не поменялось со времен контрнаступления: пешие колонны хорошо видны с дронов и днем и ночью, скорость их движения невелика, а транспорта для переброски на всех не хватает. Основные потери такие колонны несут на марше при переходе до позиций, а не в боях. Вливание маршевых батальонов (пехоты) в бригады позволяет ВСУ отвести часть техники для обслуживания и небольшого ремонта, после чего механизированные подразделения снова пытаются вступить в бой. Идет классический (аналогичный прошлому году) размен пехоты на возможность выиграть время для перегруппировки, ремонта, перевести дух, поспать и подлечиться. Из-за этого возникает ложное ощущение вывода подразделений с поля боя, хотя на самом деле этого пока не происходит», — добавила «Военная хроника».

Авторы канала «Донбасс решает» отметили, что ситуация для ВС РФ в Волчанске осложняется большим количество резервов, переброшенных ВСУ из внутренних районов Украины.

Фото: МО Украины

«В них уже чувствуется нехватка. На самых „горячих“ направлениях (Очеретино, Красногоровка, Волчанск) ВСУ вынуждены латать дыры в обороне и ситуациях большим количеством техники. В ход пошли дорогущие американские „Абрамсы“ — за пару месяцев боев из присланной 31 машины, 16 уже уничтожены российской армией. Конечно, ни американские, ни германские, ни, тем более, шведские танки и БМП погоды в битве за Юг России не сделают. Их появление на поле боя шаг больше политический», — добавил источник.

Канал «Аналитическая служба Донбасса» передает, что на Агрегатном заводе в Волчанске у ВС РФ есть некоторые успехи.

«В Волчанске (Харьковская область) продолжаются ожесточенные бои. На Агрегатном заводе российские штурмовые подразделения вплотную подошли к главному опорнику ВСУ и начинают его штурм. На востоке города враг провел ротацию, заменив обескровленные и утратившие боеспособность батальоны 82 одшбр, свежими подразделениями морпехов из 36 обрмп. Действия противника сразу же активизировались, им было предпринято сразу несколько контратак, не принесших, впрочем, успеха», — добавил источник.

Эксперт Юрий Подоляка пишет, что ВСУ смогли отбить несколько зданий в Волчанске севернее реки Волчья. Минобороны РФ это не подтверждало.

«Противник, очевидно, пытается дать результат „под саммит“ (даже под два, первый саммит НАТО, в северной Италии, а вслед за ним „мирная сходка“ в Швейцарии). Все это должно произойти на этой неделе. И для режима крайне важно показать, что он контролирует ситуацию. Лучшим этому подтверждением было бы отбросить нашу армию за границу на севере Харьковской области. Собственно ради этого ВСУ отчаянно пытаются выбить нас их н.п. Глубокое , чтобы тем самым отбросить от Липцев. А также пробуют прорвать нашу оборону в северной части Волчанска. Бросая для этого батальон за батальоном. Пока противник сумел добиться только тактических успехов, подошел к южным окраинам Глубокого, плюс отбил еще несколько зданий севернее реки Волчья в Волчанске. И эти попытки будут еще минимум несколько дней», — написал политолог.

Фото: МО Украины

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 42-й механизированной, 3-й танковой бригад ВСУ, 113-й, 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Гоптовка, Радянское и Тихое Харьковской области, заявили сегодня в Минобороны РФ.

«Отразили семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты и 416-го стрелкового батальона ВСУ. Потери противника за сутки составили до 255 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка „Акация“, две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы», — добавили в МО РФ.

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