Бои в Харьковской области 11 июня: успехи и проблемы ВС РФ, Липцы, Волчанск

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости из Харьковской области, где идут ожесточенные бои. Какую информацию они предоставили с этого участка СВО сегодня, 11 июня 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и обстановка в Харьковской области во вторник

«Харьковский фронт. Без существенных изменений. Продолжаются ожесточенные бои в центральной части Волчанска. В районе населенного пункта Глубокое украинские войска несколько раз пытались контратаковать. Без успеха», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Харьковском направлении ВС России ведут бои, ВСУ предпринимают попытки контратаковать у Волчанских Хуторов и Тихого.

«Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске. Показательно, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ понесли потери, на замену ей брошены в бой подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты, наспех пополненные после отвода с Херсонского направления, где она понесла тяжелые потери в Крынках», — сообщил источник.

Украинский экс-политик Олег Царев рассказал, что на Харьковском фронте у ВСУ есть некоторые тактические успехи в северной части Волчанска и на окраинах села Глубокого под Липцами.

«Однако переломить ситуацию ВСУ не могут — армия России отбивает атаки и контратакует. На Северском участке ВС РФ подошли к окраинам Раздоловки. На Краснолиманском участке бои у Тернов. На Купянском наши стараются продавить оборону у Степной Новоселовки и Стельмаховки, пока есть только небольшое улучшение позиций», — отметил он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Лидер Организации украинских националистов (ОУН) (организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России) ликвидирован в окопе на Харьковском направлении. Об этом сообщили украинские СМИ. В отношении Николая Коханивского в России было заведено уголовное дело о призыве к терроризму. В 2018 году он на видео призывал к разгрому здания Россотрудничества в Киеве. На следующий день радикалы устроили там погром.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что происходит на других фронтах СВО

«На Херсонском фронте бои на островах. ВСУ обстреляли село Малая Маячка, погиб житель. Дроном сбросили боеприпас на здание Каховской администрации, есть раненый. Местные подпольщики сообщают, что ВСУ якобы получили приказ на вывоз архивов из Херсона, будто ждут атак ВС РФ. Достоверность подтвердить сложно, посмотрим, как будут развиваться события», — написал Олег Царев.

По его информации, на Запорожском фронте без особых изменений — артдуэли в районе Работино, были обстрелы мирных граждан, есть погибший в Пологах.

«На Южно-Донецком направлении Минобороны наконец объявило об освобождении Старомайорского, бои за которое шли практически год, а сегодня там подняли российский флаг. Вероятная следующая цель — выравнивание фронта в Урожайном для продвижения к Времевке и Великой Новосёлке. На Донецком участке в Красногоровке тяжелые городские бои, в Парасковиевке идет зачистка. Одновременно ВС РФ усиливают давление на Константиновку с нескольких сторон, дорога Угледар — Константиновка все ближе. Большую роль играют дроны — ВСУ контролируют ими подходы к городу. По всем направлениям идет ожесточенное сражение, напряжение которого нарастает с каждым днем», — отметил Царев.

Фото: МО РФ

По его данным, на Авдеевском фронте наблюдается заметное продвижение ВС РФ северо-западнее Уманского в сторону Новосёловки Первой.

«На окраинах Карловки идут бои, но без особых успехов. По сообщениям с мест, оборона ВСУ у сел Сокол и Новопокровское дала трещину. Российские бойцы смогли закрепиться на окраинах Новопокровского, у Сокола ВСУ потеряли еще один Abrams с „мангалом“ от дронов и Bradley. В Новоалександровке был рывок на 1 км. Армия России на фоне дефицита резервов ВСУ может направить усилия на запад, к Селидово и Покровску, и на север, к Торецку. С Артемовского фронта сообщают, что ВСУ якобы отводят из Часова Яра бойцов „Кракена“, чтобы перебросить под Волчанск. В районе Красного (Ивановского) и Калиновки армия России пытается закрепиться по линии канала, чтобы растянуть резервы ВСУ максимально широко. Даже если часть войск будет отведена, Часов Яр остается городом на высоте с мощной обороной. Ситуация по-прежнему сложная», — добавил Олег Царев.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Крушение Су-34 в Северной Осетии 11 июня: что случилось, была ли атака ВСУ

Магнитные бури сегодня, 11 июня: что завтра, депрессия, боли, усталость

Мариуполь, критика Аскерова, слова о пропаганде: где сейчас Максим Поташев