ВСУ отправляют людей на смерть: новости СВО на утро 12 июня

Фото: МО Украины

Власти Киева не смогут решить проблему дефицита людей на фронте мобилизацией, заявил командир батальона Вооруженных сил Украины Иван Матейко. По его словам, принцип «бабы родят» тоже не сработает.

Матейко добавил, что на поле боя складывается патовая ситуация. По его словам, для обороны недостаточно людей, комбатам приходится всех отправлять в бой. При этом, объяснил военный, солдат отправляют на смерть в страхе потерять должности или получить наказание.

Главные новости о том, что произошло в зоне специальной военной операции к вечеру 11 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Ракеты российских Ка-52М «нашли» замаскированные позиции ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России уничтожил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была проведена с применением неуправляемых авиационных ракет (НАК) С-8.

После успешного выполнения задачи экипаж совершил противоракетный маневр и вернулся на аэродром вылета. Передовой авианаводчик подтвердил поражение обозначенных целей противника, констатировали в Минобороны.

«Запад» за сутки взял в плен трех бойцов ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» за прошедшие сутки взяли в плен трех украинских солдат, рассказал старший офицер пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров. По его словам, также было нанесено поражение живой силе противника.

Кроме того, артиллерийские подразделения группировки, по словам старшего офицера пресс-центра, поразили более 350 целей. Более 100 из них — в рамках контрбатарейной борьбы. Также подразделения группировки слаженными действиями выбили противника с удерживаемых позиций и овладели населенными пунктами Тимковка и Артемовка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Белгородской области

Мирный житель погиб при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО по городу Шебекино в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, мужчина скончался до приезда медиков.

Две женщины получили осколочные ранения, еще один пострадавший — контузию, добавил Гладков. Местным жителям оказали необходимую медицинскую помощь.

В России создали беспилотник «Воробей» с нейросетью

Российская компания «Стратим» создала разведывательный дрон «Воробей», который является отечественным аналогом широко применяемых сегодня в зоне СВО для корректировки артиллерийского огня китайских коптеров Mavic, сообщил представитель компании. По его словам, наземная станция аппарата подключена к нейросети, которая помогает распознать оператору дрона цели типа «бронетехника, артиллерия, пехота, транспорт» и другие.

Дрон, подчеркнул он, имеет важное преимущество: он работает на некоммерческой частоте, которая сегодня плохо подавляется украинскими системами РЭБ. В отличие от Mavic, чьи частоты «известны и неизменяемы», а значит, предсказуемы, пояснил эксперт.

В Германии рассказали, на сколько ВСУ хватит западного оружия

Украинской армии вооружений западного производства хватит лишь на срок от шести месяцев до года, заявил глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в ходе выступления на конференции по восстановлению Украины в Берлине. По его словам, поставки иссякают из-за дефицита бюджета.

По его словам, созданный в ФРГ спецфонд для увеличения военного производства и модернизации бундесвера размером в €100 млрд уже истощился. Берлину, как и остальным странам ЕС, необходимо увеличить средства для поддержки Киева, иначе максимум через год «все ожидаемые истории успеха» для Украины закончатся.

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