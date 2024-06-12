Стало известно, сколько бойцов ВСУ российские военные взяли в плен за сутки МО: бойцы ВС РФ за прошедшие сутки взяли в плен трех украинских солдат

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» за прошедшие сутки взяли в плен трех украинских солдат, рассказал РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров. По его словам, также было нанесено поражение живой силе противника.

Нанесено поражение живой силе и технике подразделений 3-й отдельной штурмовой, 14-й и 28-й механизированных бригад в районах Купянска и Невского, захвачено в плен трое военнослужащих ВСУ, — отметил Шаров.

Кроме того, артиллерийские подразделения группировки, по словам старшего офицера пресс-центра, поразили более 350 целей. Более 100 из них — в рамках контрбатарейной борьбы. Также подразделения группировки слаженными действиями выбили противника с удерживаемых позиций и овладели населенными пунктами Тимковка и Артемовка.

Ранее боец украинской армии переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен ВС РФ. Солдат связался с российскими военнослужащими через бот Free soldier и соорудил плот из пластиковых бутылок, чтобы пересечь реку. Мужчина решил сбежать, поскольку его бригаду в ближайшее время планировали частично перебрасывать на Харьковское направление. Он готовился к переходу примерно три месяца.

До этого Вооруженные силы РФ в районе села Красногоровка взяли в плен гражданина Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллу, состоявшего в ВСУ в рядах 59-й бригады. Он сообщил, что украинцы обманули иностранных военных: их должны были послать на охрану здания, но бросили прямо на линию огня. Монтилла посоветовал своим соотечественникам не отправляться в ВСУ.