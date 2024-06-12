В России создали работающий с помощью нейросети беспилотник «Воробей» Компания «Стратим» создала беспилотник «Воробей» на замену китайскому БПЛА Mavic

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российская компания «Стратим» создала разведывательный дрон «Воробей», который является отечественным аналогом широко применяемых сегодня в зоне СВО для корректировки артиллерийского огня китайских коптеров Mavic, сообщил РИА Новости представитель компании. По его словам, наземная станция аппарата подключена к нейросети, которая помогает распознать оператору дрона цели типа бронетехника, артиллерия, пехота, транспорт и другие.

Дрон «Воробей» предназначен для разведки и корректировки огня, то есть по функционалу это наш отечественный аналог широко применяемых на фронте с двух сторон коптеров Mavic. У нас получился ничем ему не уступающий БПЛА: компактный, складной, с практически аналогичными техническими характеристиками и пультом управления, — добавил собеседник агентства.

Дрон, подчеркнул он, имеет важное преимущество: он работает на некоммерческой частоте, которая сегодня плохо подавляется украинскими системами РЭБ. В отличие от Mavic, чьи частоты «известны и неизменяемы», а значит — предсказуемы, пояснил эксперт.

Ранее предприятие Airburg из Екатеринбурга представило на выставке HeliRussia в Москве перспективный транспортно-разведывательный беспилотник «Фаэтон». Корреспондент NEWS.ru узнал, что машина, выполненная по гибридной схеме, дает большие преимущества в дальности и времени полета, а также в удобстве взлета-посадки. В зависимости от имеющихся задач можно устанавливать на дрон различную аппаратуру весом до 15 кг для наблюдения за поверхностью или для использования машины в качестве ретранслятора связи.

До этого российский дрон вступил в сражение с украинским БПЛА «Баба-яга» на Харьковском направлении. Кадры воздушной дуэли опубликовал Telegram-канал «Старше Эдды». На видео беспилотник Вооруженных сил Украины некоторое время кружит перед российским, а после дрон ВС РФ врезается в противника и таким образом выводит аппарат из строя.