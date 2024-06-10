Воздушная дуэль российского дрона и «Бабы-яги» попала на видео В Сети опубликовали видео дуэли российского дрона и украинской «Бабы-яги»

Фото: МО РФ

Российский дрон вступил в сражение с украинским БПЛА «Баба-яга» на Харьковском направлении. Кадры воздушной дуэли опубликовал Telegram-канал «Старше Эдды».

На видео беспилотник Вооруженных сил Украины некоторое время кружит перед российским, а после дрон ВС РФ врезается в противника и таким образом выводит аппарат из строя. Авторы публикации отметили, что «Баба-яга» оказалась нетипичной, так как основные узлы и батарея беспилотника оказались защищены пятимиллиметровыми стальными пластинами.

Известно, что дрон ВСУ получил свое прозвище за характерный громкий звук при полете. Данный вид коптера способен нести до 60 кг взрывчатки или противотанковых мин.

Ранее Минобороны РФ показало, как российские штурмовики Су-25 поразили позиции Вооруженных сил Украины. На кадрах, сделанных и из кабины пилотов, и с помощью дронов, видно, что бойцы быстро достигают цели, выпуская ракеты по позициям противника. Судя по видео, штурмовики нанесли около десяти точечных ударов по ВСУ.

Также Минобороны России опубликовало видео, на котором экипажи Су-34 в зоне ответственности группировки войск «Восток» наносят удары по ВСУ. Ведомство уточнило, что летчики применяли фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.