Киев ждут катастрофа и мирные переговоры: новости СВО на вечер 11 июня

Фото: IMAGO/Thomas Koehler/Global Look Press

Владимир Зеленский на конференции в Берлине

Украинскую энергетику ждет катастрофа еще до начала отопительного сезона. Причиной тому является интенсивность атак со стороны российской армии, пишет издание LB.ua со ссылкой на источники в вооруженных силах страны. Сложившаяся в энергосистеме ситуация влияет на все отрасли экономики. Именно это может стать причиной, по которой Украина решится на мирные переговоры с Россией, пишет издание.

Главные новости о том, что произошло в зоне специальной военной операции к утру 11 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Киев планирует построить новые законные цели для России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уничтожено около 80% тепловой и треть гидрогенерации электроэнергии. По его словам, республика в последнее время лишилась 9 ГВт мощностей. При этом он заявил об имеющемся у правительства «четком плане» по строительству уже в текущем году инфраструктуры газовой генерации мощностью до 1 ГВт. На ближайшие годы Киев рассматривает увеличение этих мощностей еще на 4 ГВт, добавил он.

Однако Москва считает украинские электросети законной целью для своих вооруженных сил. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, таковыми их делает то, что в отдельных случаях они имеют отношение к военной инфраструктуре.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев пытается всеми способами затащить Китай на «саммит поражения»

Замглавы украинского МИД Евгений Перебийнис рассказал испанской газете El Mundo, что Киев не оставляет попыток уговорить Китай принять участие в «мирном саммите» в Швейцарии, который пройдет с 15 по 16 июня. По его словам, участие Пекина в нем очень важно для Киева.

Конференция по Украине в Швейцарии по составу участников больше напоминает «саммит поражения», считает политолог Сергей Марков. По его словам, это объясняется участием в переговорах президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, чьи партии потерпели провал на выборах в Европарламент.

Сомневается в необходимости конференции и бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. По его словам, она не может быть мирной, поскольку на ней представлена только одна сторона конфликта. Хатояма напомнил, что РФ не была приглашена на конференцию в Швейцарии. Он не исключил, что саммит может лишь еще больше затянуть кризис.

ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта

Тем временем ВС РФ продолжают развивать успех в наступательных действиях в зоне СВО. В Минобороны сообщили, что российская армия взяла под контроль Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области. Результата добились подразделения группировки войск «Запад». Также нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Невское ЛНР.

Помимо этого, под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Новоалександровка в ДНР, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, ВСУ выбиты с западных окраин поселка. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Ожесточенные бои за укрепрайоны и господствующие высоты идут в окрестностях Часова Яра в ДНР, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, боевые действия ведутся в окрестностях ремонтного завода, микрорайона Канал, а также северо- и юго-восточнее от города. Минобороны официально эту информацию не подтверждало.

Марочко уточнил, что ВСУ пытаются удержать укрепленные позиции и предотвратить форсирование российскими бойцами канала Северский Донец — Донбасс. Для этого они регулярно проводят инженерную разведку, устанавливают вдоль канала камеры видеонаблюдения с высоким разрешением и хорошим увеличением.

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