Украинскую энергетику ждет катастрофа еще до начала отопительного сезона. Причиной тому является интенсивность атак со стороны российской армии, пишет издание LB.ua со ссылкой на источники в вооруженных силах страны. Сложившаяся в энергосистеме ситуация влияет на все отрасли экономики. Именно это может стать причиной, по которой Украина решится на мирные переговоры с Россией, пишет издание.
Главные новости о том, что произошло в зоне специальной военной операции к утру 11 июня, читайте в материале NEWS.ru.
Киев планирует построить новые законные цели для России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уничтожено около 80% тепловой и треть гидрогенерации электроэнергии. По его словам, республика в последнее время лишилась 9 ГВт мощностей. При этом он заявил об имеющемся у правительства «четком плане» по строительству уже в текущем году инфраструктуры газовой генерации мощностью до 1 ГВт. На ближайшие годы Киев рассматривает увеличение этих мощностей еще на 4 ГВт, добавил он.
Однако Москва считает украинские электросети законной целью для своих вооруженных сил. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, таковыми их делает то, что в отдельных случаях они имеют отношение к военной инфраструктуре.
Киев пытается всеми способами затащить Китай на «саммит поражения»
Замглавы украинского МИД Евгений Перебийнис рассказал испанской газете El Mundo, что Киев не оставляет попыток уговорить Китай принять участие в «мирном саммите» в Швейцарии, который пройдет с 15 по 16 июня. По его словам, участие Пекина в нем очень важно для Киева.
Конференция по Украине в Швейцарии по составу участников больше напоминает «саммит поражения», считает политолог Сергей Марков. По его словам, это объясняется участием в переговорах президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, чьи партии потерпели провал на выборах в Европарламент.
Сомневается в необходимости конференции и бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. По его словам, она не может быть мирной, поскольку на ней представлена только одна сторона конфликта. Хатояма напомнил, что РФ не была приглашена на конференцию в Швейцарии. Он не исключил, что саммит может лишь еще больше затянуть кризис.
ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта
Тем временем ВС РФ продолжают развивать успех в наступательных действиях в зоне СВО. В Минобороны сообщили, что российская армия взяла под контроль Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области. Результата добились подразделения группировки войск «Запад». Также нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Невское ЛНР.
Помимо этого, под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Новоалександровка в ДНР, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, ВСУ выбиты с западных окраин поселка. Минобороны России данную информацию не комментировало.
Ожесточенные бои за укрепрайоны и господствующие высоты идут в окрестностях Часова Яра в ДНР, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, боевые действия ведутся в окрестностях ремонтного завода, микрорайона Канал, а также северо- и юго-восточнее от города. Минобороны официально эту информацию не подтверждало.
Марочко уточнил, что ВСУ пытаются удержать укрепленные позиции и предотвратить форсирование российскими бойцами канала Северский Донец — Донбасс. Для этого они регулярно проводят инженерную разведку, устанавливают вдоль канала камеры видеонаблюдения с высоким разрешением и хорошим увеличением.
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