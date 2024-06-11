В Госдуме призвали уничтожить украинский «источник террора» Депутат Бородай: украинский источник террора должен быть уничтожен

Фото: Офис Президента Украины

Источник украинского террора, которым является киевская власть, должен быть уничтожен, заявил депутат Госдумы Александр Бородай. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что это касается не только теракта в «Крокус Сити Холле», но и других атак, совершенных по российским территориям ВСУ.

Нам важно понимать общую стратегию, которая состоит в том, что источник террора должен быть уничтожен. Источником террора является так называемая украинская власть и подходы в ее отношении должны быть соответствующие. Но это не касается конкретного теракта в «Крокусе», это касается всех остальных тысяч терактов, — пояснил Бородай.

Депутат уточнил, что теракт в «Крокусе» отличается от всех остальных только большим общественным резонансом. По словам парламентария, все остальные атаки, в том числе по Белгородской области, также являются терактами.

Теракт в «Крокусе» отличается только большим общественным резонансом. Но любой теракт в любом маленьком селе, не важно, где оно находится — в Белгородской области или Херсоне — все это такой же теракт, — заключил Бородай.

Сотрудники российских спецслужб ранее установили, что к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье причастно Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, представители украинских и западных спецслужб расширяют круг возможных исполнителей, которых вербуют для совершения преступлений в РФ.