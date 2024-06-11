В МИД Украины рассказали о попытках затащить КНР на саммит в Швейцарии МИД Украины: Киев пытается убедить Пекин участвовать в «мирном саммите»

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Украина не оставляет попыток уговорить Китай принять участие в «мирном саммите» в Швейцарии, сообщил испанской газете El Mundo замглавы украинского МИД Евгений Перебийнис. По его словам, участие Пекина в саммите очень важно для Киева.

Дипломат добавил, что Испания помогает Украине убедить некоторые страны Африки и Латинской Америки отправить на конференцию своих представителей.

Ранее стало известно, что нежелание Пекина принять участие в саммите в Швейцарии, который пройдет с 15 по 16 июня, стало разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского и правительства Германии. Власти ФРГ так и не увидели интереса стран Глобального Юга к конференции Киева.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил мнение, что мирный саммит по Украине в Швейцарии провалился еще до своего начала. Он уверен, что встреча не даст никаких результатов, способных повлиять на развитие конфликта. По словам Косачева, организаторы саммита преследуют исключительно пропагандистские цели, чтобы создать иллюзию поддержки Киева во всем мире.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с NEWS.ru также заявил, что саммит по Украине в Швейцарии не принесет никакого рационального решения. По мнению сенатора, конференция превратиться в попытки информационной атаки на Москву.