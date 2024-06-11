ВС РФ уничтожили ценный американский БТР: новости СВО на утро 11 июня

Фото: МО РФ

Разведывательно-ударный дрон «Русак» ВС России уничтожил в зоне украинского конфликта американский БТР Stryker, рассказал представитель компании «Стратим». По его словам, стоимость бронетранспортера в тысячу раз превосходит цену беспилотника, что демонстрирует эффективность работы российских аппаратов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне специальной военной операции к вечеру 10 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Атака ВСУ на российский регион оставила без света тысячи человек

Около 15,5 тысячи абонентов в Кременной и близлежащих населенных пунктах ЛНР остались без света после удара ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава города Вячеслав Третьяков. Атака украинских сил, по его данным, пришлась на Кременскую подстанцию, питающую город и окрестные поселки,

В результате объект был сильно поврежден, отметил губернатор, причем ущерб таков, что его быстро не устранить. Подобные лишенные военного смысла обстрелы происходят в Кременском муниципальном округе почти каждый день, подчеркнул Третьяков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Штурмовые отряды ВС РФ улучшили положение под Угледаром

Штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что поздравления ВСУ создавали оборонительные линии на этом участке с 2014 года, а часть фортификаций осталась со времен Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.

По словам бойцов, несмотря на ответный огонь и постоянную работу украинских дронов-камикадзе, «противнику не удается сдерживать натиск наших штурмовых групп». При этом продвижение российских штурмовых групп осложняется большим количеством заминированных врагом коммуникаций и участков местности.

На Украине ликвидировали главаря нацбатальона ВСУ

Главарь украинского «Добровольческого движения ОУН» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Николай Кохановский погиб в зоне спецоперации, сообщил Telegram-канал «Страна.ua». По данным журналистов, он был ликвидирован на Харьковском направлении.

Фото: МО РФ

Как уточнили журналисты, Кохановский скончался непосредственно на поле боя. Соратники главаря нацбатальона уже удалили оригинальные публикации о его ликвидации.

Британский эксперт дал оценку положению ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины заметно ослабли из-за ситуации на фронте в зоне спецоперации, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. По его мнению, украинские солдаты перегружены и крайне истощены, что является явным признаком приближающегося поражения.

С продолжением конфликта одновременно сокращается экономика страны, добавил эксперт. В частности, из-за мобилизации сокращается число квалифицированных работников, а система электроснабжения близка к уничтожению.

Французский полковник заявил, что Запад не справляется с помощью Украине

Страны Запада изъявили готовность пожертвовать собственной безопасностью ради поставок оружия Украине, заявил в интервью LCI французский полковник в отставке Бертран Дарра. По его словам, союзники Киева не справляются с помощью и «хватаются за любую соломинку», тем временем ослабляя собственные силы. В частности, у государств, в том числе и у США, стремительно сокращается количество вооружений и боеприпасов.

Фото: defense.gov

В попытках всеми способами поддержать Украину США и Европа истощают свои запасы, подчеркнул Дарра. Западные лидеры, по всей видимости, полагают, что у партнеров Киева есть возможности действовать в ущерб собственным гражданам, констатировал военный.

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