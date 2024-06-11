Разведывательно-ударный дрон «Русак» ВС России уничтожил в зоне украинского конфликта американский БТР Stryker, рассказал представитель компании «Стратим». По его словам, стоимость бронетранспортера в тысячу раз превосходит цену беспилотника, что демонстрирует эффективность работы российских аппаратов. Минобороны России эту информацию не комментировало.
Главные новости о том, что произошло в зоне специальной военной операции к вечеру 10 июня, читайте в материале NEWS.ru.
Атака ВСУ на российский регион оставила без света тысячи человек
Около 15,5 тысячи абонентов в Кременной и близлежащих населенных пунктах ЛНР остались без света после удара ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава города Вячеслав Третьяков. Атака украинских сил, по его данным, пришлась на Кременскую подстанцию, питающую город и окрестные поселки,
В результате объект был сильно поврежден, отметил губернатор, причем ущерб таков, что его быстро не устранить. Подобные лишенные военного смысла обстрелы происходят в Кременском муниципальном округе почти каждый день, подчеркнул Третьяков.
Штурмовые отряды ВС РФ улучшили положение под Угледаром
Штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что поздравления ВСУ создавали оборонительные линии на этом участке с 2014 года, а часть фортификаций осталась со времен Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.
По словам бойцов, несмотря на ответный огонь и постоянную работу украинских дронов-камикадзе, «противнику не удается сдерживать натиск наших штурмовых групп». При этом продвижение российских штурмовых групп осложняется большим количеством заминированных врагом коммуникаций и участков местности.
На Украине ликвидировали главаря нацбатальона ВСУ
Главарь украинского «Добровольческого движения ОУН» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Николай Кохановский погиб в зоне спецоперации, сообщил Telegram-канал «Страна.ua». По данным журналистов, он был ликвидирован на Харьковском направлении.
Как уточнили журналисты, Кохановский скончался непосредственно на поле боя. Соратники главаря нацбатальона уже удалили оригинальные публикации о его ликвидации.
Британский эксперт дал оценку положению ВСУ на фронте
Вооруженные силы Украины заметно ослабли из-за ситуации на фронте в зоне спецоперации, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. По его мнению, украинские солдаты перегружены и крайне истощены, что является явным признаком приближающегося поражения.
С продолжением конфликта одновременно сокращается экономика страны, добавил эксперт. В частности, из-за мобилизации сокращается число квалифицированных работников, а система электроснабжения близка к уничтожению.
Французский полковник заявил, что Запад не справляется с помощью Украине
Страны Запада изъявили готовность пожертвовать собственной безопасностью ради поставок оружия Украине, заявил в интервью LCI французский полковник в отставке Бертран Дарра. По его словам, союзники Киева не справляются с помощью и «хватаются за любую соломинку», тем временем ослабляя собственные силы. В частности, у государств, в том числе и у США, стремительно сокращается количество вооружений и боеприпасов.
В попытках всеми способами поддержать Украину США и Европа истощают свои запасы, подчеркнул Дарра. Западные лидеры, по всей видимости, полагают, что у партнеров Киева есть возможности действовать в ущерб собственным гражданам, констатировал военный.
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