На Украине заявили, что темпы уничтожения энергетики грозят катастрофой LB.ua: темпы уничтожения энергетики на Украине могут привести к катастрофе

Фото: МЧС Украины

Украинскую энергетику ждет катастрофа еще до начала отопительного сезона, пишет издание LB.ua со ссылкой на источники в вооруженных силах. Причиной этому являются темпы атаки со стороны российской армии, говорится в публикации.

При этом ситуация, сложившаяся в энергосистеме, влияет на все отрасли экономики. Именно этот фактор может стать причиной, по которой Украина решится на мирные переговоры с Россией, пишет издание.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что электросети Украины в отдельных случаях имеют отношение к военной инфраструктуре. По его словам, это делает их законной целью для Вооруженных сил России. При этом представитель Кремля отметил, что предметно с этим вопросом лучше обратиться к Министерству обороны.

Бывший премьер-министр страны Николай Азаров тем временем заявил, что восстановление разрушенной экономики Украины практически не представляется возможным. Он связал это с катастрофической демографической ситуацией, бегством капитала за рубеж, упадком энергетики и хронической закредитованностью. Политик обратил внимание, что для функционирования экономики требуются рынки сбыта, в том числе и внутри страны.