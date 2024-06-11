На Украине оценили, реально ли восстановить экономику страны Экс-премьер Азаров назвал невозможным восстановление экономики Украины

Восстановление разрушенной экономики Украины практически не представляется возможным, такое мнение в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) высказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Он связал это с катастрофической демографической ситуацией, бегством капитала за рубеж, упадкам энергетики и хронической закредитованностью.

У Украины практически нет возможности восстановить свою экономику из того состояния, в котором она находится сейчас. На то есть четыре основные причины: катастрофическая демографическая ситуация, бегство капитала за рубеж, упадок энергетики, хроническая закредитованность, — считает Азаров.

Он обратил внимание, что для функционирования экономики требуются рынки сбыта, в том числе и внутри страны. Однако за последнее время население Украины снизилось в 2,5 раза. Азаров напомнил, что даже когда в стране проживали 50 млн человек, этого было недостаточно для рентабельности размещения корейских автомобильных заводов.

В стране с 20 млн населения о подобном нечего и говорить, — признал он.

Ранее Азаров назвал президента Украины Владимира Зеленского не самым одиозным диктатором из тех, кто заручился поддержкой США. Он призвал не придавать большое значение утрате легитимности украинского лидера в глазах Вашингтона.