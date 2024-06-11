В Японии объяснили, почему конференция по Украине не является мирной Хатояма: встреча по Украине не может быть мирной без каждой из сторон конфликта

Фото: Chao Wen/XinHua/Global Look Press

Юкио Хатояма

Предстоящая конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня, не может быть мирной, если на ней представлена только одна сторона конфликта, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. Он предположил, что саммит может лишь еще больше затянуть кризис.

Если это мирная конференция, то пока обе сопричастные страны не войдут [в нее], мир не построить. А так это мирная конференция группы поддержки. Это не только не приведет к построению мира, но и, наоборот, может привести к затягиванию конфликта, — заявил Хатояма.

По мнению бывшего японского премьера, Россия и Украина должны вести переговоры вместе и прилагать усилия, чтобы прекратить военные действия. Хатояма напомнил, что РФ не была приглашена на конференцию в Швейцарии.

Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова, — заключил политик.

Ранее политолог Кирилл Котков предположил, что у Китая могут возникнуть проблемы с организацией саммита по Украине. По его мнению, Украина и западные страны могут отказаться от участия в такой конференции. Как отметил Котков, Пекин может повлиять на Москву, но не на страны Европы.