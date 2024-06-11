Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях в ДНР Марочко: ВС РФ ведут ожесточенные бои за господствующие высоты под Часовым Яром

Фото: МО РФ

В ДНР в окрестностях Часова Яра идут ожесточенные бои за укрепрайоны и господствующие высоты, рассказална своей странице в социальной сети «ВКонтакте» подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, боевые действия ведутся в окрестностях территории ремонтного завода Часова Яра и микрорайона «Канал», а также в северо- и юго-восточнее от города. Минобороны официально эту информацию не подтверждало.

Основная борьба идет за господствующие высоты, важные укрепленные рубежи и позиции, которые вооруженные формирования Украины всеми силами пытаются удержать, — сказал специалист.

По словам Марочко, Вооруженные силы Украины пытаются удержать укрепленные рубежи и позиции и предотвратить форсирование канала «Северский Донец — Донбасс» российскими войсками. Военный эксперт добавил, что украинские военные регулярно проводят инженерную разведку, устанавливают вдоль канала камеры видеонаблюдения с высоким разрешением и хорошим увеличением.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в районе Часова Яра подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии обнаружили перемещение подразделений бойцов Вооруженных сил Украины и нанесли удар по технике противника при помощи расчетов БПЛА. Скорректировать их работу помогли операторы FPV-дронов.