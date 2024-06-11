Зеленский раскрыл ущерб, нанесенный украинским электростанциям Зеленский заявил об уничтожении на Украине 80% тепловой электрогенерации

Фото: МЧС Украины

Около 80% тепловой и треть гидрогенерации электроэнергии на Украине были уничтожены, заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС. В ходе своего выступления на конференции по восстановлению Украины в Берлине он добавил, что республика за последнее время лишилась 9 ГВт мощностей.

80% тепловой генерации на Украине и треть гидрогенерации просто уничтожены, — сказал Зеленский.

По его словам, у правительства есть «четкий план» по строительству в текущем году в стране инфраструктуры газовой генерации мощностью до 1 ГВт. На ближайшие годы Киев рассматривает увеличение этих мощностей еще на 4 ГВт, добавил украинский лидер.

Ранее генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко в интервью американской газете Washington Post заявлял, что на сегодняшний день предприятие потеряло порядка 86% объема генерирующих мощностей. По его словам, ситуацию усугубляет то, что многие электрообъекты на Украине неоднократно подвергались ударам. Наблюдается цикл «разрушение, восстановление, разрушение». При этом украинские официальные лица заявляют о нехватке зенитных систем и боеприпасов для средств ПВО.

До этого СМИ сообщали, что после ударов со стороны российской армии на Украине не работает более половины электростанций. Уточнялось, что до начала конфликта внутреннее производство составляло порядка 55 ГВт, однако сегодня мощности упали ниже 20 ГВт. Кроме того, повреждена инфраструктура для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины.